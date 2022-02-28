Konya Tarım Fuarı 2022 ne zaman? - Haberler

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Konya Tarım Fuarı 2022 ne zaman?

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Konya Tarım Fuarı 2022 ne zaman?

Tarım dünyasının merakla beklediği Konya Tarım Fuarı'nın bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Konya Tarım Fuarı bu yıl ne zaman?

KONYA (Haberler.com) - Bu yıl 18. kez yapılacak olan Konya Tarım Fuarı, tarım dünyasının geniş katılımı ile gerçekleşecek. Peki, Konya Tarım Fuarı 2022 ne zaman?

KONYA TARIM FUARI 2022 NE ZAMAN?

Konya 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı kuruluşumuz TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından 8-12 Mart 2022 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Konya Tarım Fuarı 2022 ne zaman?

Konya Tarım Fuarı 2022 ne zaman?

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