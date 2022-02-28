KONYA (Haberler.com) - Bu yıl 18. kez yapılacak olan Konya Tarım Fuarı, tarım dünyasının geniş katılımı ile gerçekleşecek. Peki, Konya Tarım Fuarı 2022 ne zaman?

KONYA TARIM FUARI 2022 NE ZAMAN?

Konya 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı kuruluşumuz TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından 8-12 Mart 2022 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

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