Düğünde hem sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem de bir çocuğa ateş açtırdılar Konya'da yapılan bir sokak düğününde, sosyal mesafeyi yok sayan düğün sakinleri, kendilerinin yanı sıra bir çocuğun da eline silah vererek havaya ateş açtırdılar. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal mesafeyi zerre kadar umursamayan düğün magandaları, dip dibe oturarak eğlenirken bir çocuğun eline de silah vererek havaya ateş açtırdılar. O anlar düğün davetlilerinden birinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi'ndeki bir düğünde hem sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı hem de düğün magandaları küçük çocukların eline tabanca verip ateş açtırdılar. O anlar düğüne katılanların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELİNE TABANCA VERDİLER Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekildi. Davetlilerin de hiçbir önlem almadan yan yana oturduğu düğünde tabancalarla havaya ateş açan magandalar, bir çocuğun eline de tabanca verip ateş açtırdılar. O anlar düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kaynak: DHA