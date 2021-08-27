Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
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Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da amonyum nitrat yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'da amonyum nitrat yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 60. kilometresi Karatay ilçesi Kızören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İsmail Yılmaz (48) idaresindeki 43 AAC 671 plakalı tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Hacı Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Hacı Ocak, araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kaba hayatını kaybetti, Nisanur Ocak ve tır sürücüsü İsmail Yılmaz yaralandı. Kazada devrilen tırda yüklü bulunan amonyum nitrat da yola döküldü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı - Haberler
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