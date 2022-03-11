Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
AA - Yalçın Dinç - Güncel
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
KADINHANI, KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Turhan ailesinden haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, baygın halde buldukları Kemal (44), Elif (42), Ayşe (22), Nuriye (12) ve Tülin Turhan'a (15) müdahale etti.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayşe Turhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Yalçın Dinç - Güncel