Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
11.09.2020 05:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 05:40

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt C. (55), İncesu Mahallesi'ndeki kahvehanede henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı masasında oturan Ayhan Yalçınkaya, Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt C, Yalçınkaya, Öksüz ve Harmancı'ya silahla ateş etti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Öksüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalçınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Harmancı ise Konya'ya sevk edildi.

Mevlüt C, silahı ile jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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