Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
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Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya-Seydişehir yolundaki Galericiler Sitesi'nin karşısında İbrahim Tunç (19) idaresindeki 42 ABY 378 otomobil, tali yoldan çıkan Osman Karatosun'un (59) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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