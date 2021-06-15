Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya-Seydişehir yolundaki Galericiler Sitesi'nin karşısında İbrahim Tunç (19) idaresindeki 42 ABY 378 otomobil, tali yoldan çıkan Osman Karatosun'un (59) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun