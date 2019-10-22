Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tartışma yarattı

22.10.2019 10:10

Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolara Maide suresinin 51. ayetinin yer aldığı ifadeler asıldı. 'Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin' sözlerinin yer aldığı ifadeler sosyal medyada tartışma yarattı.

Surede geçen ve pano için bastırılan ilanda "Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez." ifadeleri yer aldı.

Saadet Partisi'nin gençlik kolları Anadolu Gençlik Derneği ve yine partiye yakınlığıyla bilinen Milli Gençlik Vakfı imzası taşıyan afişler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"AYETİ CIMBIZLAMIŞLAR"

İlahiyatçı yazar Mustafa Akyol, panolara tepki göstererek söz konusu ayetin cımbızlandığını savundu. Akyol, "Konya'da ayet cımbızlayarak Yahudi ve Hıristiyan düşmanlığı yapanlar, "dost edinmeyin" emrinin sadece ilk baştan düşmanlık gösterenlere münhasır olduğunu açıklayan ayetleri görmemişler. İslam adına nefret tacirliği yapmak, ne İslam'ı yüceltir, ne de Müslümanları." yorumunda bulundu.

"İNADINA DOST OLACAĞIZ"

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ise "Konya'da böyle afişler asmışlar. İnadına,Hristiyanlar,Yahudiler ve tüm dünyadaki diğer din ve milliyetteki insanlarla dost olacağız. Faşizm yok olacak! Yaşasın Dünya Halklarının Kardeşliği" dedi.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar;