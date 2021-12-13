Konya'da kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Konya'da kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı

Konya'da kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali Taştan idaresindeki 51 HP 281 plakalı kamyon, Ziya Gökalp Mahallesi Adana Caddesi'nde Hüsamettin Serin'in kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan bisiklet sürücüsü Serin ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Serin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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