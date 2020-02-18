Konya'da kamyon garajında intihar eden Mevlüt Çankaya'nın kuzeni konuştu

18.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:51

Konya'da kamyon garajında sahibi olduğu tıra kendisini asarak intihar eden Mevlüt Çankaya'nın kuzeni Çağlar Çankaya, intiharla ilgili konuştu. Olayın yaşandığı gece birlikte olduklarını belirten Çağlar Çankaya, "İntihar sebebinin tamamen ekonomik olduğunu söyleyemeyiz" dedi. Çankaya, kuzeninin eşinden ayrı yaşadığını ve olayın yaşandığı TIR'ı para kazanamamaları nedeniyle satışa çıkartmayı planladıklarını anlattı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kamyon garajında tırın ön kısmına kendisini asarak intihar eden Mevlüt Çankaya'nın kuzeni Çağlar Çankaya intiharla ilgili konuştu.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; "Biz o gece 3 kuzen birlikteydik. Mevlüt'ün keyfi de gayet yerindeydi" diyen kuzen Çağlar Çankaya, "Mevlüt 50 gündür eşinden ayrı yaşıyordu. Kuzenimin kullandığı tır babasınındı ve her şeyini babası karşılardı. Bu yüzden Mevlüt'ün borcu yoktu. Borç varsa da babasının üzerindedir. Hatta para kazanamadıklarından dolayı da tırı satışa çıkartmayı planlıyorlardı. Mevlüt'ün intihar sebebinin tamamen ekonomik olduğunu söyleyemeyiz. Bize anlatmadığı başka sorunları vardı. O da sır olarak kendisi ile birlikte gitti" dedi.