Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

03.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:25
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 19.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 90254 Sokakta meydana eldi. Volkan Ö. ve amcasının oğlu Mustafa Ö., iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Sadık B.0, Duran G. ve  Mustafa C. ile karşılaştı. İki grup arasında tabanca ve tüfeğin kullanıldığı silahlı kavga çıktı. Mustafa Ö. ve Volkan Ö. ile Duran G., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan Duran G. ile arkadaşları Sadık B. ve Mustafa C., birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan  kuzenler ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kaçan Duran G. ile Sadık B. ve Mustafa C. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Ayağından yaralı olduğu belirlenen Duran G. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. 

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Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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