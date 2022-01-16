Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel

Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sebze pazarı civarında iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri araçtan pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerinde bulunan Durmuş Ali Çalık (32), pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalık, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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AA / Mehmet Berat Bayındır - Son Dakika Haberleri
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Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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