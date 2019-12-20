Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
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Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

Konya'da "change" olarak tabir edilen motor ve şase numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.

20.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:49

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştilerek, "change" yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

ARAÇLARIN DEĞERİ PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
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