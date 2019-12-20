Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
Konya'da "change" olarak tabir edilen motor ve şase numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştilerek, "change" yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.
ARAÇLARIN DEĞERİ PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON
Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.