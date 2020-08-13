Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Suriye'de binlerce insanın ölümünden sorumlu olan Beşar Esed, dün Meclis'te konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Konuşmasını yarıda kesen Esed, daha sona geri döndü.
13.08.2020 07:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:04
Son 10 yılda Suriye'de binlerce insanın ölümünden sorumlu olan ve ülkeyi adeta yerle bir eden Esed, dün Meclis'te konuşma yaptığı sırada fenalaştı.
BİR SÜRE SONRA DÖNDÜ
Esed, salondan ayrılıp bir süre dinlendikten sonra dönerek konuşmasına devam etti. O sırada salonda bulunanlar ise Esed'i alkışladı. Yapılan açıklamada ise tansiyonunun düştüğü belirtildi.