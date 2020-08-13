Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Suriye'de binlerce insanın ölümünden sorumlu olan Beşar Esed, dün Meclis'te konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Konuşmasını yarıda kesen Esed, daha sona geri döndü.

Son 10 yılda Suriye'de binlerce insanın ölümünden sorumlu olan ve ülkeyi adeta yerle bir eden Esed, dün Meclis'te konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

BİR SÜRE SONRA DÖNDÜ

Esed, salondan ayrılıp bir süre dinlendikten sonra dönerek konuşmasına devam etti. O sırada salonda bulunanlar ise Esed'i alkışladı. Yapılan açıklamada ise tansiyonunun düştüğü belirtildi.