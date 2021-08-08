Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Erdem (38), 16 ZC 180 plakalı Massey Ferguson model traktör ile bahçesinden evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, savrulduktan devrildi. Tarla yolunda traktörün devrilmesi sonucu traktörün üzerinde yolcu olarak bulunan Murat Altun (31) ve T.E. (14) yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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