Bolu'da feci kaza: 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda otomobilin orta refüjdeki yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ümit Kaya (34) idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje girdi.

Otomobil, buradaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile birlikte eşi Zeynep, kızları Rüveyda (11) ve Eslem ile annesi Cevriye Kaya yaralandı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan Rüveyda ve Zeynep Kaya'nın kazanın ardından kalbi durdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Zeynep ve Rüveyda Kaya ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Zeynep ve Rüveyda Kaya'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA