Kontrolden Çıkan Otomobil Miksere Çarptı: 2 Polisimiz Şehit Oldu

Tokat-Artova yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, çimento mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 polis şehit olurken 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı "Maalesef ikisi Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun" dedi.

Yeşilyurt'ta görevli polis memurları Kanber Deniz ve Selahattin Kaplan, iftardan sonra arkadaşlarıyla birlikte Tokat il merkezine yola çıktı. Artova'ya bağlı Taşpınar köyü yol ayrımında kontrolden çıkan polis memuru Kanber Deniz idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen Emin Adıgüzel yönetimindeki çimento mikseri ile kafa kafaya çarpıştı.

VALİ AÇIKLADI: 2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ YARALANDI

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine gelerek bilgi alırken, gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan 2 polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat'a gelirken otomobilleri TIR'la çarpışıyor. Maalesef ikisi Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun. 2 de kızımız yaralı, onlar da hastaneye intikal ettirildi. Onlara da tıbbi müdahale yapılıyor" diye konuştu.

Kaza yerinden görüntüler:

Kaynak: İHA