Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü
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Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü

26.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:14

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ıslak yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki boş evin çatısına düştü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ıslak yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki boş evin çatısına düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, çatıda asılı kalan otomobil vinçle kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; 33 VDK 25 plakalı otomobil sürücüsü Osman S., yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, boş evin çatısına düştü. Kazayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Osman S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan evin çatısına düşen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı.


Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü
Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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