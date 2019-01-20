Konser Vermek İçin Gürcistan'a Giden Serdar Ortaç, Ülkeye Alınmadı
Gürcistan'a konser vermek üzere giden Serdar Ortaç, MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etti.
Kardeşi yoğun bakımda olan ve zor günler geçiren şarkıcı Serdar Ortaç, konser vermek için Gürcistan'a uçtu. Fakat Ortaç ülkeye giriş yapacağı sırada ülkeye alınmadı. SerdarOrtaç o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Ortaç yaptığı paylaşıma " Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" notunu düştü.
"ÜSTÜMÜ SOYDULAR"
Havaalanı girişinde sıkıntılı anlar yaşayan Ortaç, sosyal medya hesabından takipçilerine dert yandı. Ortaç, "Bir daha Gürcistan'a gelmem dediğim için bana kızmışlar.kardeşim, havaalanına iner inmez odaya sokup üstümü soydular,ben de sinirden Bir daha gelmem buraya dedim. Hata bende,ne diye konser veriyorsun, otur evinde emekliye ayrıl. İlaçlarıma da el koydular, şimdi ilaçlarımı da içemiyorum ve hala buradayım, bir de konsere çıkacağım, şimdi ben sinirlenmiyim kim sinirlensin? Ben MS hastasıyım, 24 saat ilaçlarım yanımda, reçeteleri raporları her şeyi yanımda, ona rağmen böyle olunca kızdım, ama biraz düşününce diyorum ki, elbette Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim" notunu paylaştı.
KONSERİNİ VERDİ
Ünlü şarkıcı yapılan işlemlerin ardından konserini sorunsuz bir şekilde atlattığını söyledi.
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sen duaet te sadece soymuşlarCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Hasta olmasaydın sende. Suç sende bir de utanmadan Gürcistan''ı suçluyorsun. Millet seni hapçı zannetti. Hap satar falan diye güvenemediler sana o yüzden Gürcistan seni sınır dışı etti. Sen ünlüsün diye tabi özel muamele bekledin. Beklediğin gibi övgüler alamayınca ilaca ihtiyaç duydun ve buna bozuldun.Cevap Yaz 15 24 Yayından Kaldır
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Gürcistan içeri almıyorsa sende git kıbrısta konser ver ..)Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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konsere gitmemiştir o Kumar oynamaya gitmiştir.Cevap Yaz 25 5 Yayından Kaldır
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Senı hıc bır yere almamak lazım Ahmet Kayaya çatal attınya halen cekıyon ohh oglum obur dünyaya gıtCevap Yaz 30 43 Yayından Kaldır