Konser Vermek İçin Gürcistan'a Giden Serdar Ortaç, Ülkeye Alınmadı

Kardeşi yoğun bakımda olan ve zor günler geçiren şarkıcı Serdar Ortaç, konser vermek için Gürcistan'a uçtu. Fakat Ortaç ülkeye giriş yapacağı sırada ülkeye alınmadı. SerdarOrtaç o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Ortaç yaptığı paylaşıma " Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" notunu düştü.

"ÜSTÜMÜ SOYDULAR"

Havaalanı girişinde sıkıntılı anlar yaşayan Ortaç, sosyal medya hesabından takipçilerine dert yandı. Ortaç, "Bir daha Gürcistan'a gelmem dediğim için bana kızmışlar.kardeşim, havaalanına iner inmez odaya sokup üstümü soydular,ben de sinirden Bir daha gelmem buraya dedim. Hata bende,ne diye konser veriyorsun, otur evinde emekliye ayrıl. İlaçlarıma da el koydular, şimdi ilaçlarımı da içemiyorum ve hala buradayım, bir de konsere çıkacağım, şimdi ben sinirlenmiyim kim sinirlensin? Ben MS hastasıyım, 24 saat ilaçlarım yanımda, reçeteleri raporları her şeyi yanımda, ona rağmen böyle olunca kızdım, ama biraz düşününce diyorum ki, elbette Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim" notunu paylaştı.

KONSERİNİ VERDİ

Ünlü şarkıcı yapılan işlemlerin ardından konserini sorunsuz bir şekilde atlattığını söyledi.