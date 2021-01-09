Kongre baskınının sembolü haline gelmişti! 'Qanon Şaman' lakaplı adam tutuklandı
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BBC

Kongre baskınının sembolü haline gelmişti! 'Qanon Şaman' lakaplı adam tutuklandı

09.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 10.01.2021 00:21

ABD'de Trump destekçilerinin Washington DC'deki Kongre binasına düzenlediği baskının sembolü haline gelen "Q Shaman" lakaplı Jake Angeli tutuklandı.

ABD Kongre Binası'nda Çarşamba günkü baskın sırasında tüylü bir şapka takan ve mızrak taşıyan "Boynuzlu kürklü Q Shaman" lakaplı Jake Angeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRUMP YANLISI MİTİNGLERDE ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLDU

İskandinav mitolojisine özgü sembollerden oluşan dövmeleriyle ve tuhaf giyimiyle dünya çapında dikkat çeken ve Washington DC'deki baskının sembolü haline gelen Chansley, aşırı sağcı komplo teorisi grubu QAnon'a ithafen "Qanon Şamanı" olarak da anılıyordu.

Bir polis memuruyla karşı karşıya gelirken ve ABD Senatosu'nda kürsüde poz verirken fotoğraflarıyla ünlü olan Jake Angeli, Arizona doğumlu, kendi eyaletinde bir seslendirme sanatçısı ve küçük çaplı bir ünlü. Kendisi son yıllarda Trump yanlısı ve Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerde önemli bir figür oldu.

Kongre baskınının sembolü haline gelmişti! 'Qanon Şamanı' boynuzlu adam tutuklandı

ABD Kongre Binası'ndan çıktıktan sonra Angeli, Venezuela halkına ithafen "Komünizme ve küreselleşmecilere son verebilirsiniz. Siz de ulusunuzu bu kötülükten geri alabilirsiniz. Ülkeni geri kazanabilirsin, Venezuela" demişti.

PELOSİ'NİN KÜRSÜSÜNÜ ÇALAN GÖSTERİCİ DE TUTUKLANDI

Baskına karışan çok sayıda protestocunun tutuklanırken, bunların aralarında Konuşmacı Nancy Pelosi'nin kürsüsüyle neşeyle poz veren Adam Johnson ve Pelosi'nin ofisinde bir masada rasgele otururken resmedilen Richard Barnett de bulunuyor.

Kongre baskınının sembolü haline gelmişti! 'Qanon Şamanı' boynuzlu adam tutuklandı
Kongre baskınının sembolü haline gelmişti! 'Qanon Şaman' lakaplı adam tutuklandı
BBC
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