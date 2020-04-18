Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı

Dünya koronavirüs salgını ile pençeleşirken Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeniden görülen Ebola vakalarının sayısı 6'ya çıktı.

18.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:54
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Beni vilayetinde son bir haftada 6 Ebola vakası görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın salgının kontrol altına alınması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli şekilde hareket ettiği ifade edildi.

YENİ VAKALAR SONRASI YETKİLİLER SALGIN BİTİŞ İLANINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Ülkede son vakanın iyileşmesinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra yeni Ebola vakası ortaya çıkmasıyla KDC yönetimi, 12 Nisan'da yapmaya hazırlandığı salgınının bitiş ilanından vazgeçmiş ve bölgede Ebola'yla mücadeleye devam kararı almıştı. Bölgede yeniden görülen vakalardan ikisi yaşamını yitirmişti.

SALGIN İSMİNİ EBOLA NEHRİ'NDEN ALDI

Ülkenin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı

Kaynak: AA

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