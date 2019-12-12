: Komünist Başkan'dan minibüsçülere rest! Zam konusunda geri adım atmadı

12.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:51

Tunceli Belediyesi'nin, toplu taşımada öğrenci ücretlerine zam yapmaması, siviller için ise sadece 50 kuruş zam yapmasına minibüsçüler tepki göstererek kontak kapatmıştı. Belediye konuyla ilgili açıklama yaparak zam konusunda geri adım atılmayacağını açıkladı. Açıklamada, belediyenin ek otobüs seferleri koyarak hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı.

MİNİBÜSÇÜLER KONTAK KAPATTI

Tunceli Belediyesi'nin, toplu taşımada öğrenci ücretlerine zam yapmaması siviller için ise sadece 50 kuruş zam yapması üzerine karara tepki gösteren minibüsçüler kontak kapatarak belediyeyi protesto etmişti. Sözcü'de yer alan habere göre; Eylem sonrasında Tunceli Belediyesi, üniversite güzergâhında çalışan minibüsçülerinin iş bırakması durumunda belediyenin ek otobüs seferleri koyarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

"TALEPLERİN BİR KISMI KARŞILANMIŞTIR"

Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Meclis toplantısında minibüs ücretlerinin belirlenmesi için oluşturulan 'komisyon çalışmasının değerlendirilmesi' maddesinin görüşülerek yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarında çalışan şoförlerimizin ekonomik zorlukları gözetilerek taleplerin bir kısmı karşılanmış ve öğrenci tarifesine zam uygulanmamasına karar verilmiştir" denildi.

"HALKIMIZIN SAĞDUYULU DAVRANACAĞINA İNANIYORUZ"

Minibüsçülerin belediye verdiği dilekçede, Çarşamba gününden itibaren Aktuluk Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Üniversite güzergâhında protesto amaçlı faaliyet göstermeyeceği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi; "Halkımızın mağdur olmaması için Aktuluk Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Üniversite güzergâhında çalışan minibüs hatlarının iş bırakması durumunda belediyemiz ek otobüs seferleri koyarak halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Oluşabilecek aksaklıklar konusunda halkımızın duyarlılık göstereceğine, sağduyulu davranacağına inanıyoruz."

TUNCELİ'DE ÜCRETLER NE KADARDI?

Tunceli Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında toplu ulaşım ücretlerinde sivillerin 2 lira olan ücretini 2 lira 50 kuruşa çıkarmış öğrencilerin ise 1 lira 75 kuruş olan ücretlerine zam yapmamıştı.

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