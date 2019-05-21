Komşusunun Kızını Kaçıran Kişinin Evi Kundaklandı, Olay Yerine Çok Sayıda Polis Sevk Edildi
Komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele polisi destek olarak gönderildi.
Adana'da komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi yüzünden birbirine giren iki ailenin karşılıklı evlerde yaşadığı sokağa, çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta karşılıklı evlerde oturan iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın ardından erkek tarafı evden ayrıldı.
KİMSE YOKKEN DAİREYİ KUNDAKLADILAR
3 katlı binanın ikinci katındaki ev, kimsenin bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ
İki aile arasında çıkması muhtemel kavgadan dolayı, olay yerine özel harekat ve terörle mücadele polisleri destek olarak gönderildi. Polisler, uzun namlulu silahlarla mahallede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Olay yerinden görüntüler:
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Kundaklamak bir yana ahanda kan davası başlar buradan. Kız kaçırmak da nedir? Kız kaçırmaya ağırlaştırılmış müebbet verirsin biter böylece kimse cezaret edemez. Bunun müsebbibi Milletvekillerinin toplumun ihtiyaçlarını değil kendi maaşlarını düşünmeleridir. Kanun yapma yetkisi vermiş Millet sana ey vekil sen ne işi yaparsın?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen benim kızımı kacırırsın ha kundaklayın evini kurşun yağdırın yakın yıkın oley la la la.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yemin ediyom, habere bakmadan Adana dedim,arkadaş izne gittiğimde Adana merkezde ben duramıyom, yaşayamıyom ilçeye gdym. Ne kdr başıbozuk, suç makinesi,oksijen israfı varsa Adana Merkeze toplanmış!!Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Kiz kaçirmak da neymis? Aloooo insanin rizasi olmayinca sevgi saygi olmaz. Hayvan dan betersiniz!!!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Adana''da olay olmaz bir yanlışlık vardırCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır