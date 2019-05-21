Komşusunun Kızını Kaçıran Kişinin Evi Kundaklandı, Olay Yerine Çok Sayıda Polis Sevk Edildi

Adana'da komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi yüzünden birbirine giren iki ailenin karşılıklı evlerde yaşadığı sokağa, çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta karşılıklı evlerde oturan iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın ardından erkek tarafı evden ayrıldı.

KİMSE YOKKEN DAİREYİ KUNDAKLADILAR

3 katlı binanın ikinci katındaki ev, kimsenin bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

İki aile arasında çıkması muhtemel kavgadan dolayı, olay yerine özel harekat ve terörle mücadele polisleri destek olarak gönderildi. Polisler, uzun namlulu silahlarla mahallede güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay yerinden görüntüler:

Kaynak: DHA