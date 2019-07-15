"Gözüm döndü" deyip komşusunu öldürdü, 4 yakınını yaraladı! Dehşet anları kamerada
Konya'da 'da, Mehmet Çakın'ı öldürüp, eşi ve 2 oğlu ile bir yakınını da yaralayan M.C.Ç.'nin av tüfeğini ateşlediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen M.C.Ç., ifadesinde, "Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim" dedi.
Konya'da, Mehmet Çakın'ı (56) öldürüp, eşi ve 2 oğlu ile bir yakınını da yaralayan M.C.Ç.'nin (17), av tüfeğini ateşlediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen M.C.Ç.'nin ifadesinde, "Egzozları çok ses yapan motosikletlere biniyorlardı. Biz de rahatsız oluyorduk. Videoya kaydedip polise şikayet edecektim. Video çektiğimi fark edince babama ve bana küfrettiler. Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim" dedi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çakın, husumetli olduğu karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'nin yanına gidip, iddiaya göre "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Çakın'ın oğulları Cihan ve Mustafa ile M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Tartışma sırasında evden av tüfeğini alan M.C.Ç., çocuklarına eve girmesini söyleyen bahçe kapısının önündeki Mehmet Çakın'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Çakın ile eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile yakını Mustafa Gürler'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Mehmet Çakın, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
"MOTOSİKLETLERİN EGZOZLARINI KAMERAYA KAYDEDİYORDUM"
M.C.Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen babası Yılmaz Ç. gözaltına alındı. Daha önce de komşularının evine tüfekle ateş açtığı için hakkında soruşturma yürütülen M.C.Ç.'nin ifadesinde, "Egzozları çok ses yapan motosikletlere biniyorlardı. Biz de rahatsız oluyorduk. Videoya kaydedip polise şikayet edecektim. Video çektiğimi fark edince babama ve bana küfrettiler. Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim. Bana engel olan babama da tüfeği doğrulttum" dediği öğrenildi.
OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öldürülen Mehmet Çakın'ın yakınlarının, tartışmanın ardından M.C.Ç.'nin tüfekle ateş etme anını cep telefonu kamerasına kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, silahın ateşlenmesinin ardından Mehmet Çakın ve yakınlarının kaçtığı, bahçede yere yığıldığı görüldü. M.C.C.'nin kendisine engel olmaya çalışan babasına da bir ara tüfeğin namlusunu doğrulttuğu görüntülerde yer aldı.
M.C.C. ve babası Yılmaz Ç., ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Cok üzücü bur durum 17 yasinda bir genç bir anlik ofkenin verdiği hirsla iki alilede perisan yazik o annelere maalesef ulkemizde biresyel silahlanma ve asiri sinir siddet sonucu butur aci olaylarala sonlaniyor neden birbirimiz anlamaya empati yapmaya saygili olmak ve su 3 gunluk dunyada gelecek nesillerimize daha iyi bir gelecek birakmak icin uğraşmıyoruzki Allah milletimize yardim etsin inşallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben size söylüyorum bular dümenden mevlana torunları diye''3. sayafanın çocukları sizi''Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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elin de silah olan kim olur ise asker polis direk vuracak teslim ol diye naraka atar iken bir suru insan øluyor yada yaraniyorCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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yazık ki ne yazık görgüsüz bir aile ve hiç bir uyarılara aldırış etmeden yaşanan feci son bulan iki aile. kim ki bir başkasına nispet edercesine gürültü yaparlar anlamsız. ve emniyet de uyumuş. görevlerini yapıp o motorsikletlerin ekzozlarını düzeltselerdi son bu olmazdı. ve çürüyen bir beden yanan evler. derinleşen husumet. bu mu adalet ye yaşam.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Pislik icerde cürüCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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İNŞALLAH müebbet yersin gözün açılır pislikCevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
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Müebbet hapis cezası yede o zamanda gözün dönsün bakalım...Cevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
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BU DEVLET NEDEN İDAM YASASINI ÇIKARTMIYOR. KİMDEN KORKUYORSUNUZ AGAM BİRGÜN SİZİ DE İDAM EDECEKLERİNDEN MİCevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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AB uyumu güme gider, zaten bişey olduğuda yoktu. . .2 Yayından Kaldır
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Bireysel silahlanma günümüz toplumlarının en büyük sorunlarından bir tanesi. Mevcut hükumet maalesef bu konuda hiçbir şey yapamamakta. Denetim yok, ceza yok. Bir telefon ile kapınıza tüfek kargoluyorlar. Haberlerin içeriklerine bakın, herkesin elinde silah var. İçişleri bakanlığı acilen bu konuda bir şeyler yapmalı.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır