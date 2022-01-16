Komşular pencereden izleyince utancından geri eve girdi! Kadın, yolun ortasına tuvaletini yaptı - Haberler
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Komşular pencereden izleyince utancından geri eve girdi! Kadın, yolun ortasına tuvaletini yaptı

Komşular pencereden izleyince utancından geri eve girdi! Kadın, yolun ortasına tuvaletini yaptı
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İngiltere'nin Kuzey Lincolnshire bölgesinde bir kadın, aracından indikten sonra yolun ortasına tuvaletini yaptı. Bu sırada kadını gören komşuları ise büyük utanç duyduklarını ifade etti.

İngiltere'nin Kuzey Lincolnshire bölgesinde yaşanan olay, ağızları açık bıraktı. Bölgede ikamet eden ve kimliği bilinmeyen bir kadın, aracından indikten sonra yolun ortasına tuvaletini yaptı ve hızlıca bölgeden uzaklaşmaya başladı.

"GÖRÜNCE ÇOK UTANDIM"

Sokakta yaşayan Nicky Johnson isimli adam, "Ben sokaktayken, olaya şahit oldum. Önce iç çamaşırını düşürdüğünü sandım ancak daha sonra tuvaletini yaptığını görünce büyük utanç yaşadım" ifadelerini kullandı.

KOMŞULAR DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kadının tuvaletini yapmasının ardından çocuklarını aynı yol üzerinden okula götüren mahalle sakinleri de büyük şaşkınlık yaşadı. Kadının, tanınmamak için yüzünü kapattığını belirten mahalle sakinleri, yolun temizlenmesi için belediyeye haber verdiklerini belirtti.

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Komşular izleyince utancından geri eve girdi! Kadından yol ortasında skandal hareket

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