Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı
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Yunanistan, Güncel

Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı

Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç kullanan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı.

10.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:17
Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı

Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından mültecilere sınır kapılarını açmasıyla beraber on binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti. Sınır kapılarını açmayan Yunanistan'ın mültecileri engellemek için aldığı sert önlemler devam ediyor.

Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç uygulayan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı.

PLASTİK VE GERÇEK MERMİLERLE MÜDAHALE ETTİLER

Yunanistan sınır birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, sis ve ses bombaları, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunmuştu. Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başlamıştı.

MÜLTECİLERİ ENGELLEMEK İÇİN SINIR HATTINA SİPER KAZIYORLAR

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için sınır hattına siper kazıp o siperlerin ardında nöbet tutuyorlar.

Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yunanistan güvenlik güçleri tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı

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