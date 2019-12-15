Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor
Terörle mücadelede teröristlere göz açtırmayan Türk komandoları her türlü şartlar altında operasyonları sürdürüyor. Bakanlığın son paylaştığı fotoğraflarda komandolar dağların eteklerinde teröristlerin izini sürüyor.
Gerek sınır içi gerek sınır ötesinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyon düzenleyen Mehmetçik, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı son paylaşımda komandolar zorlu hava koşullarına aldırmaksızın operasyonları icra ediyor.
"EL VERİR UZANIRIZ MOR SİYAH BULUTLARA"
Teröristlere nefes aldırmayan komandolar, yaz kış demeden güvenliği sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı zorlu şartlar altında görev yapan askerlerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bakanlığın yaptığı paylaşımda, "Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere, engel tanımaz aşarız, yüce engin dağlara, el verir uzanırız mor siyah bulutlara, ben Türk komandosuyum..." ifadelerine yer verildi.
İşte Mehmetçik'in karlı dağlarda düzenlediği operasyondan kareler...