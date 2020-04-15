Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
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Hacılar, Aksaray, Selçuk, 3. Sayfa

Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi

Aksaray'da kolonya içen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:28
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi

Aksaray'da kolonya içen Hüseyin Dilsiz isimli şahıs hayatını kaybetti. Şahsın, cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KOLONYA ŞİŞESİYLE YERE YIĞILDI

Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan tek gözlü bir barakada yaşanan olayda, Hüseyin Dilsiz elindeki kolonya şişesiyle dışarıya çıktıktan bir süre sonra yere yığılıp çırpınmaya başladı. Yere düşen Dilsiz'i gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aksaray'da kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Dilsiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray'da kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

KOLONYA İÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda Hüseyin Dilsiz'in kolonya içtiği ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de, Hüseyin Dilsiz'in yaşadığı barakada inceleme yaptı. Dilsiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
VİLDAN: Allah taksiratını affetsin adamın oturduğu ev bile içler acısı :(
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