Kolonya firması, yoğun iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu DÜNYADA koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de vaka tespit edilmesinin ardından virüsten korunmak isteyenler, satın almak üzere kolonya satılan iş yerlerine akın etti.

DÜNYADA koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de vaka tespit edilmesinin ardından virüsten korunmak isteyenler, satın almak üzere kolonya satılan iş yerlerine akın etti. Türkiye'nin eski kolonya firmasında da personel ve vardiya sayısı artırılmasına rağmen gelen yoğun talebin karşılanmasında güçlük çekiliyor. Firmanın Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, "Avrupa ülkelerinden çok ciddi kolonya talebi alıyoruz. Fakat şu anda vermiyoruz, sadece iç talebi karşılıyoruz çünkü en önemli önceliğimiz Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından uzmanların virüse karşı korunmak için ellerin sık sık sabunla yıkanması ve kolonya kullanılmasını tavsiye etmesi üzerine, ülke genelinde kısa sürede kolonya satışı büyük oranda arttı. Halk, kolonya satılan iş yerlerine akın ederken, kolonya üretici firmalarda da talebin karşılanması için üretim artırıldı. Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan, Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya üreticilerinden Pereja tarafından da taleplere yetişilmesi için üretim kapasitesi artırıldı. Tesislerde 120 kişilik personel sayısı, 170'e çıkarılırken, vardiya sistemine geçildi. Türkiye'nin önde gelen market zincirlerine, Avrupa ülkelerine ürün veren firmada, internet sitesi ve mağazalarından gelen taleplerin karşılanmasında güçlük çekilirken, iç talebin karşılanması için de Avrupa ülkelerine ürün ihracatı durduruldu.

'TALEP PATLAMASI OLDU'Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, kolonyada büyük talep patlaması yaşadıklarını ve bunu karşılamak için çalıştıklarını belirterek, üretimlerini 5-6 kat artırdıklarını söyledi. Susesi, "Biz daha önce saat 08.00-18.00 vardiyası çalışıyorduk fakat bu koronavirüs çıktıktan sonra bildiğiniz gibi kolonyada çok ciddi bir patlama oldu. Şu anda ek olarak elaman ilave etme kararı aldık ve normalde vardiya olmadığı halde bir vardiya ilave daha koyduk. Buna rağmen mümkün değil kolonya satışlarına yetişemiyoruz, talep çok fazla. Elimizden geldiği kadar bu taleplere cevap vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.Edirne'den Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını anlatan Susesi, son günlerde Avrupa ülkelerinde de yoğun talep aldıklarını belirterek, "Şu anda Avrupa ülkelerinden çok ciddi kolonya talebi alıyoruz. Fakat şu anda vermiyoruz, sadece iç talebi karşılıyoruz çünkü en önemli önceliğimiz Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak" dedi.'KOLONYA KÜLTÜRÜ GERİ DÖNDÜ'Türkiye'de kolonya kültürünün çok eskiye dayandığını ve virüsle birlikte geri döndüğünü belirten Susesi, "Aslında bildiğiniz gibi eskiden hep misafirlikte kolonya ikram ederlerdi hatırlarsanız. Düşündüğünüzde misafirlikte ne kadar dezenfekte ediliyormuşsunuz. Şimdi bakıyoruz artık sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın tamamına kolonya kültürü sıçradı. Bu da ne kadar kolonyanın önemli olduğunu gösteriyor. Anladığım kadarıyla yine eskiye dönüş olacak ve bu koronavirüs bitse bile kolonya ile el temizleme hijyenik olarak devam edecek" diye konuştu.'UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİMİZ TALEP VAR'Firmanın işletme müdürü Hüseyin Özerden de koronavirüsten önce tek vardiya çalıştıklarını belirterek, "Son 15 gündür sabah 8'den gece 11-12'ye kadar çalışmamız sürüyor. Müthiş bir talep patlaması oldu, yetişmekte zorlanıyoruz, yeni elemanlar alıyoruz. Kapasitemiz büyük olduğu için piyasaya hitap etmekte zorluk çekmedik. Elimizden geldiğince istenilen siparişleri karşılamaya çalışıyoruz fakat çok fazla talep patlaması olduğu için biraz sıkışıklığımız var. Kapasitemiz çok büyük, alanımız çok geniş, üretimde sıkıntılarımız yok ama uzun zamandır görmediğimiz oranda kolonya satışımız var" dedi.

Türkiye'de zaman zaman kolonya sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çeken Özerden, "Sıkıntı olur ama bizim gibi büyük, tedariki olan, stoklarını güçlü tutan firmalarda ileride sıkıntı olmaz. Ama herhalde birkaç firma ayakta kalır böyle olursa. Çünkü ham madde ihtiyacını karşılamakta zorlanırlar. Çok yüksek bir talep var. Şu an için bizim hammadde sıkıntımız yok. Bunun nedeni bizim stoklu çalışmamız. Başka firmalar bizden istiyor ama biz kendi siparişlerimize ancak yetiştiğimiz için onları kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA