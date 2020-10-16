Kolombiyalı sanatçı toplumsal olaylara animasyon ile ayna tutuyor
16.10.2020 22:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:08
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Edgar Alvarez'in eserlerinden görüntüler Alvarez'in eserlerini oluşturmasından görüntüler Alvarez ile röportaj Alvarez'in hazırladığı modellerle dış çekim yapma BOGOTA - Kolombiyalı animasyon sanatçısı Edgar Alvarez, Venezuela göçmen krizi, evsizlerin yaşamı ve yeni tip...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Edgar Alvarez'in eserlerinden görüntüler
Alvarez'in eserlerini oluşturmasından görüntüler
Alvarez ile röportaj
Alvarez'in hazırladığı modellerle dış çekim yapma BOGOTA - Kolombiyalı animasyon sanatçısı Edgar Alvarez, Venezuela göçmen krizi, evsizlerin yaşamı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi gibi konuları ele alan eserler üretiyor. Kendisini bu tip toplumsal olayları yansıtmaya adayan Alvarez, başkent Bogota'daki stüdyosunda oyun hamuru figürlerini animasyon videolarına dönüştürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego