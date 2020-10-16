Kolombiyalı sanatçı toplumsal olaylara animasyon ile ayna tutuyor
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Kolombiyalı sanatçı toplumsal olaylara animasyon ile ayna tutuyor

16.10.2020 22:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:08

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Edgar Alvarez'in eserlerinden görüntüler Alvarez'in eserlerini oluşturmasından görüntüler Alvarez ile röportaj Alvarez'in hazırladığı modellerle dış çekim yapma BOGOTA - Kolombiyalı animasyon sanatçısı Edgar Alvarez, Venezuela göçmen krizi, evsizlerin yaşamı ve yeni tip...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Edgar Alvarez'in eserlerinden görüntüler

Alvarez'in eserlerini oluşturmasından görüntüler

Alvarez ile röportaj

Alvarez'in hazırladığı modellerle dış çekim yapma BOGOTA - Kolombiyalı animasyon sanatçısı Edgar Alvarez, Venezuela göçmen krizi, evsizlerin yaşamı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi gibi konuları ele alan eserler üretiyor. Kendisini bu tip toplumsal olayları yansıtmaya adayan Alvarez, başkent Bogota'daki stüdyosunda oyun hamuru figürlerini animasyon videolarına dönüştürüyor.

Kolombiyalı sanatçı toplumsal olaylara animasyon ile ayna tutuyor
Kolombiyalı sanatçı toplumsal olaylara animasyon ile ayna tutuyor
Kolombiyalı sanatçı toplumsal olaylara animasyon ile ayna tutuyor
Kolombiyalı sanatçı toplumsal olaylara animasyon ile ayna tutuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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