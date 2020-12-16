KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları
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KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları

16.12.2020 19:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:21

GÖRÜNTÜ DKÜMÜ: San Andres Adası'ndan detaylar Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmesi Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın San Andres adaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaybettiği turistik ilgiyi, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için süslediği rengarenk ışıklarla yeniden...

GÖRÜNTÜ DKÜMÜ:

San Andres Adası'ndan detaylar

Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmesi Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın San Andres adaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaybettiği turistik ilgiyi, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için süslediği rengarenk ışıklarla yeniden kazanmayı bekliyor. Açık alanlara yerleştirilen ışıklı dekorlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları
KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları
KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları
KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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