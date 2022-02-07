Kolombiya'nın çiçek seralarında "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'nın çiçek seralarında "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor

AA, Juan David Moreno Gallego - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çiçeklerden detaylar Sera tesisleri (Drone) -Operasyon direktörü Cesar Vargas ile röportaj Çiçeklerin paketlenmesi İşletme müdürü Mariana Arenas ile röportaj Tesisten detaylar NEMOCON - Kolombiya'nın Nemocon kentinde bulunan Redil Gül Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çiçeklerden detaylar

Sera tesisleri (Drone)

-Operasyon direktörü Cesar Vargas ile röportaj

Çiçeklerin paketlenmesi

İşletme müdürü Mariana Arenas ile röportaj

Tesisten detaylar NEMOCON - Kolombiya'nın Nemocon kentinde bulunan Redil Gül Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için ABD'ye gönderilmek üzere üretilen gülleri topluyor. Ülkedeki çiçek endüstrisi, özellikle kadınlar olmak üzere binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Üretilen çiçeklerin %83 ile en büyük alıcısı olan ABD'yi sırasıyla Almanya ve İngiltere takip ediyor. Japonya, ABD ve Fransa gibi ülkelerde, saksı çiçeği ve dayanıklı çiçekler, değişen tüketim ihtiyaçlarına göre önem arz ediyor.

Kolombiya'nın çiçek seralarında Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor

Kolombiya'nın çiçek seralarında Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor

Kolombiya'nın çiçek seralarında Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor

Sevgililer Günü, Kolombiya, Cesar, Drone, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title