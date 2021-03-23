Kolombiya'nın Amazon kapısı San Jose del Guaviare'de gün batımı
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Kolombiya'nın Amazon kapısı San Jose del Guaviare'de gün batımı

23.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:29

San José del Guaviare'den gün batımı görüntüsü Kolombiya'nın San Jose del Guaviare'de bulunan La Lindosa Sıradağları boyunca uzanan Guaviare Nehri'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

San José del Guaviare'den gün batımı görüntüsü

Kolombiya'nın San Jose del Guaviare'de bulunan La Lindosa Sıradağları boyunca uzanan Guaviare Nehri'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu. Çayır ormanlarının bittiği, Amazon ormanlarının başladığı küçük bir orman kasabası olan San Jose del Guaviare, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Kolombiya'nın Amazon kapısı San Jose del Guaviare'de gün batımı
Kolombiya'nın Amazon kapısı San Jose del Guaviare'de gün batımı
Kolombiya'nın Amazon kapısı San Jose del Guaviare'de gün batımı
Kolombiya'nın Amazon kapısı San Jose del Guaviare'de gün batımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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