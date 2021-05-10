Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü
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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel Görüntüler Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıklaması BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler üzerine başkent Bogota'da Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile toplantı düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Genel Görüntüler

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıklaması BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler üzerine başkent Bogota'da Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile toplantı düzenledi. Başkan Duque, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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