Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel Görüntüler Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıklaması BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler üzerine başkent Bogota'da Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile toplantı düzenledi.