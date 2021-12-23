Kolombiya'daki sığınma evleri Noel döneminde göçmen akınına hazırlanıyor - Haberler
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Kolombiya'daki sığınma evleri Noel döneminde göçmen akınına hazırlanıyor

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Kolombiya'daki sığınma evleri Noel döneminde göçmen akınına karşı hazırlıklara başladı.

Kolombiya'daki sığınma evleri Noel döneminde göçmen akınına karşı hazırlıklara başladı. Kolombiya'daki göçmen barınma noktaları, Venezuela'nın sınırı yeniden açmasının ardından gıdaya, tıbbi yardıma ihtiyacı olan çoğu çocuklardan oluşan ve sayıları artan yoksul göçmenler için hazırlanıyor. Sibate şehrinde bulunan bir grup Venezuelalı göçmen; Ekvador, Peru ve Şili gibi ülkelere ulaşmak için başladıkları yürüyüşe devam etmeden önce Uluslararası Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine ait toplanma noktalarında yiyecek ve tıbbi yardım almak için bekliyor.

Kolombiya'daki sığınma evleri Noel döneminde göçmen akınına hazırlanıyor

Kolombiya'daki sığınma evleri Noel döneminde göçmen akınına hazırlanıyor

Kolombiya'daki sığınma evleri Noel döneminde göçmen akınına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

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AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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