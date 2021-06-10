Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor
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Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna (IACHR) bağlı bir heyet incelemelerde bulunmak için Kolombiya'ya geldi. Heyetin, protestolardaki insan hakları ihlallerini hükümet yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor. Protestocular, Bogota'da heyetin görüşmelerde bulunacağı otel önünde toplandı.

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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