Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor
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Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Gösterilerin yapıldığı alandan görüntüler Göstericilerden görüntüler Gösterilere katılanların konuşmaları Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilerin yapıldığı alandan görüntüler

Göstericilerden görüntüler

Gösterilere katılanların konuşmaları Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor. Başkent Bogota'da toplanan göstericiler, tepkilerini müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek gösterdi.

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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