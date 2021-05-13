Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor

Gösterilerin yapıldığı alandan görüntüler Göstericilerden görüntüler Gösterilere katılanların konuşmaları Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor.