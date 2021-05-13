Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor
Gösterilerin yapıldığı alandan görüntüler Göstericilerden görüntüler Gösterilere katılanların konuşmaları Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor.
Gösterilerin yapıldığı alandan görüntüler
Göstericilerden görüntüler
Gösterilere katılanların konuşmaları Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor. Başkent Bogota'da toplanan göstericiler, tepkilerini müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego