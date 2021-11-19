Kolombiya'da "Suçlu er ya da geç yakalanır" programı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerin cezaevine girişleri Gigliola Vargas ile röportaj Öğrencilerin programa hazırlanması Ruben Santana ile röportaj Öğrencilerin gözleri kapalı cezaevi içinde gezdirilmesi Öğrencilerden Andrea Vargas ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'da Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Öğrencilerin cezaevine girişleri
Gigliola Vargas ile röportaj
Öğrencilerin programa hazırlanması
Ruben Santana ile röportaj
Öğrencilerin gözleri kapalı cezaevi içinde gezdirilmesi
Öğrencilerden Andrea Vargas ile röportaj
BOGOTA - Kolombiya'da Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPEC), okullarda sorun yaşayan öğrencilerin farkındalığını artırmak için "Suçlu er ya da geç yakalanır" adlı bir program başlattı. Program dahilinde öğrenciler, yüksek güvenlikli cezaevlerini gezerek mahkumlarla birkaç saat geçiriyor. Program, suç işlememe ve yasalara uygun yaşamı teşvik etmeyi amaçlarken, özgürlüğün önemini de öğrencilere göstermeyi hedefliyor. Program kapsamında bir grup öğrenciye, başkent Bogota'daki La Picota Cezaevi gezdirildi.