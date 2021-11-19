Kolombiya'da "Suçlu er ya da geç yakalanır" programı - Haberler
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Kolombiya'da "Suçlu er ya da geç yakalanır" programı

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerin cezaevine girişleri Gigliola Vargas ile röportaj Öğrencilerin programa hazırlanması Ruben Santana ile röportaj Öğrencilerin gözleri kapalı cezaevi içinde gezdirilmesi Öğrencilerden Andrea Vargas ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'da Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Öğrencilerin cezaevine girişleri

Gigliola Vargas ile röportaj

Öğrencilerin programa hazırlanması

Ruben Santana ile röportaj

Öğrencilerin gözleri kapalı cezaevi içinde gezdirilmesi

Öğrencilerden Andrea Vargas ile röportaj

BOGOTA - Kolombiya'da Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPEC), okullarda sorun yaşayan öğrencilerin farkındalığını artırmak için "Suçlu er ya da geç yakalanır" adlı bir program başlattı. Program dahilinde öğrenciler, yüksek güvenlikli cezaevlerini gezerek mahkumlarla birkaç saat geçiriyor. Program, suç işlememe ve yasalara uygun yaşamı teşvik etmeyi amaçlarken, özgürlüğün önemini de öğrencilere göstermeyi hedefliyor. Program kapsamında bir grup öğrenciye, başkent Bogota'daki La Picota Cezaevi gezdirildi.

Kolombiya'da Suçlu er ya da geç yakalanır programı

Kolombiya'da Suçlu er ya da geç yakalanır programı

Kolombiya'da Suçlu er ya da geç yakalanır programı

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AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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