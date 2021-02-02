Kolombiya'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üretimi
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Kolombiya'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üretimi

02.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:15

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gül üretimi yapılan sera (DRONE) Seradan detaylar Edison Fernando Mestizo ile röportaj Claudia Fuentes ile röportaj Çiçeklerin kesilip paketlenmesi Sonia López ile röportaj Kolombiya'nın Tocancipa kentinde bulunan Ayura Çiçek Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gül üretimi yapılan sera (DRONE)

Seradan detaylar

Edison Fernando Mestizo ile röportaj

Claudia Fuentes ile röportaj

Çiçeklerin kesilip paketlenmesi

Sonia López ile röportaj Kolombiya'nın Tocancipa kentinde bulunan Ayura Çiçek Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için ABD'ye gönderilmek üzere, üretilen gülleri topluyor. Ülkedeki çiçek endüstrisi, özellikle kadınlar olmak üzere binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Üretilen çiçeklerin %83 ile en büyük alıcısı olan ABD'yi sırasıyla Almanya ve İngiltere takip ediyor. Japonya, ABD ve Fransa gibi ülkelerde, saksı çiçeği ve dayanıklı çiçekler, değişen tüketim ihtiyaçlarına göre önem arz ediyor.

Kolombiya'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üretimi
Kolombiya'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üretimi
Kolombiya'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üretimi
Kolombiya'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üretimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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