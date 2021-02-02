Kolombiya'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üretimi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gül üretimi yapılan sera (DRONE) Seradan detaylar Edison Fernando Mestizo ile röportaj Claudia Fuentes ile röportaj Çiçeklerin kesilip paketlenmesi Sonia López ile röportaj Kolombiya'nın Tocancipa kentinde bulunan Ayura Çiçek Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gül üretimi yapılan sera (DRONE)
Seradan detaylar
Edison Fernando Mestizo ile röportaj
Claudia Fuentes ile röportaj
Çiçeklerin kesilip paketlenmesi
Sonia López ile röportaj Kolombiya'nın Tocancipa kentinde bulunan Ayura Çiçek Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için ABD'ye gönderilmek üzere, üretilen gülleri topluyor. Ülkedeki çiçek endüstrisi, özellikle kadınlar olmak üzere binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Üretilen çiçeklerin %83 ile en büyük alıcısı olan ABD'yi sırasıyla Almanya ve İngiltere takip ediyor. Japonya, ABD ve Fransa gibi ülkelerde, saksı çiçeği ve dayanıklı çiçekler, değişen tüketim ihtiyaçlarına göre önem arz ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego