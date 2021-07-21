Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler Anma töreninden detaylar Göstericilerin hayatını kaybedenler için mum yakıp çiçek bırakması BOGOTA - Kolombiya'da, 28 Nisan'da başlayıp süregelen hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Kahramanlar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler

Anma töreninden detaylar

Göstericilerin hayatını kaybedenler için mum yakıp çiçek bırakması BOGOTA - Kolombiya'da, 28 Nisan'da başlayıp süregelen hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler, mumlar yakarak çiçek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego