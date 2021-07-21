Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
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Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler Anma töreninden detaylar Göstericilerin hayatını kaybedenler için mum yakıp çiçek bırakması BOGOTA - Kolombiya'da, 28 Nisan'da başlayıp süregelen hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Kahramanlar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler

Anma töreninden detaylar

Göstericilerin hayatını kaybedenler için mum yakıp çiçek bırakması BOGOTA - Kolombiya'da, 28 Nisan'da başlayıp süregelen hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler, mumlar yakarak çiçek bıraktı.

Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Haberler
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