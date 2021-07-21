Kolombiya'da protestolarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler Anma töreninden detaylar Göstericilerin hayatını kaybedenler için mum yakıp çiçek bırakması BOGOTA - Kolombiya'da, 28 Nisan'da başlayıp süregelen hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Kahramanlar...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler
Anma töreninden detaylar
Göstericilerin hayatını kaybedenler için mum yakıp çiçek bırakması BOGOTA - Kolombiya'da, 28 Nisan'da başlayıp süregelen hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenleri anmak üzere Kahramanlar Anıtı'nda toplanan göstericiler, mumlar yakarak çiçek bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego