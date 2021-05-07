Kolombiya'da hükümete karşı protestolar 9. gününde devam ediyor
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Kolombiya'da hükümete karşı protestolar 9. gününde devam ediyor

Kolombiya'da hükümete karşı protestolar 9. gününde devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, sayıları azalmakla beraber protestolara kaldığı yerden devam etti.

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, sayıları azalmakla beraber protestolara kaldığı yerden devam etti.

Gösterilerin merkezi Bogota'da toplanan, çoğunluğu öğrenci onlarca kişi, hükümetin eğitime yeterince bütçe ayırmadığını dile getirerek, tepkilerini şarkılar ve müzikler eşliğinde gösterdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan öğrencilerden Mario Barela, yetkililere mesaj vermek için burada olduğunu belirterek, "Polisin protestoculara şiddetine üzüldüm, bütün iyi niyetimle 4 gündür buradayım." dedi.

Bir başka öğrenci Didiyer Dalgadillo, ülkede yolsuzluk ve rüşvetten çok usandıklarını vurgulayarak, "Birlikte yaşamak için çok gerekçemiz var." diye konuştu.

16 yaşındaki Sofia Talvaro ise hükümetin eğitime çok az yatırım yaptığını belirterek, "Ülkemizde ciddi bir eşitsizlik var. Kardeşim, işsizlikten henüz okulunu tamamlayamadı. Hükümet, savaş yerine eğitime daha fazla pay vermeli." ifadelerini kullandı.

Ülkenin birçok kentinde sokaklara çıkan göstericiler, diğer günlere oranla barışçıl ve sakin şekilde seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.

Kolombiya'da son bir haftada vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde 24 kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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