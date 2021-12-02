Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayi fuarına Türkiye'den 4 firma katılıyor

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Expodefensa Savunma Sanayi Fuarından detaylar

Fuardaki firmaların stantları

STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal ile röportaj BOGOTA - Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor. Başkent Bogota'daki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetleri tanıtıldı.