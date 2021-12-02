Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayi fuarına Türkiye'den 4 firma katılıyor - Haberler
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Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayi fuarına Türkiye'den 4 firma katılıyor

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

VIDEO TIME CODE: Expodefensa Savunma Sanayi Fuarından detaylar Fuardaki firmaların stantları STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal ile röportaj BOGOTA - Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla...

VIDEO TIME CODE:

Expodefensa Savunma Sanayi Fuarından detaylar

Fuardaki firmaların stantları

STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal ile röportaj BOGOTA - Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor. Başkent Bogota'daki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetleri tanıtıldı.

Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayi fuarına Türkiye'den 4 firma katılıyor

Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayi fuarına Türkiye'den 4 firma katılıyor

Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayi fuarına Türkiye'den 4 firma katılıyor

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AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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