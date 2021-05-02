Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması Toplanan grubun yürüyüşü Heykele yerleştirilen Kolombiya bayrakları BOGOTA - Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin çağrısıyla "ulusal grev"in devam...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması

Toplanan grubun yürüyüşü

Heykele yerleştirilen Kolombiya bayrakları

BOGOTA - Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin çağrısıyla "ulusal grev"in devam ettiği başkent Bogota'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle gösteri düzenlendi.

Sivil toplum örgütleri yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego