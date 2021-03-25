Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik
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Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik

25.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:09

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları (Drone) Nehirden detaylar Ziyaretçilerden detaylar Francisco Amaya ile röportaj Amazon nehir yunusu detaylar Carlos Rojas ile röportajKolombiya'nın Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları, biyoçeşitliliğin korunması ve ağaçların...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları (Drone)

Nehirden detaylar

Ziyaretçilerden detaylar

Francisco Amaya ile röportaj

Amazon nehir yunusu detaylar

Carlos Rojas ile röportaj

Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları, biyoçeşitliliğin korunması ve ağaçların endüstri sektörüne daha fazla kurban olmasını önlemek için turizme açılıyor. Bölgenin, yüzlerce kuş türü, nehir yunusları, ağaçlar ve diğer türleri gözlemlemek ve doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için ilgi cazibe merkezi olması bekleniyor. 2018 yılında nesli tükenen hayvanlar kategorisinde kırmızı listeye alınan Amazon nehir yunusu (Inia geoffrensis), artan nüfus ve yağmur ormanlarının tahribi ile giderek daha da savunmasız hale geliyor.

Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik
Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik
Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik
Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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