Kod Adı Londra film konusu nedir? Kod Adı Londra film oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilenler!
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Kod Adı Londra film konusu nedir? Kod Adı Londra film oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilenler!

Heycan ve aksiyon dolu yabancı film Kod Adı Londra hakkında merak edilenler haberimizde. Kod Adı Londra film konusu nedir? Kod Adı Londra film oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilenler!

Kod Adı Londra film konusu nedir? Kod Adı Londra film oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilenler!
18.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:20

Tüm dünyada büyük beğeni toplayan aksiyon ve macera filmi Kod Adı Londra ülkemizde de sevilen yapımlardan biri oldu. İzlerken size heyecan ve adrenalin yaşatacak olan Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilenleri, film konusunu ve oyuncu kadrosunu sizler için kaleme aldık.

KOD ADI LONDRA KONUSU NEDİR?

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.KOD ADI LONDRA OYUNCULARI KİMLER?

KOD ADI LONDRA OYUNCULARI

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

Angela Bassett

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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