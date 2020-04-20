Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı - Haberler
Muratpaşa, Menderes, Polis, Güncel

Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşiyle mezarlık önünde tartışan adam, eşinin boğazına bıçak dayadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zor durumdaki kadını kurtardı.

20.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:57
Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı

ANTALYA'da Hüseyin Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Feride Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde tartışırken, bıçak dayadı. Hüseyin Ç.'nin elinden bıçağı alan polis, Feride Ç.'yi de kurtardı. Hüseyin Ç., gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan, Andızlı Mezarlık girişinde meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç., mezarlık girişinde konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönünce Hüseyin Ç., yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşinin boğazına dayadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarılarına rağmen Hüseyin Ç., eşinin boğazına dayadığı bıçağı çekmedi. Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ç.'nin anlık dalgınlığından faydalanarak, elinden bıçağı aldı. Feride Ç. de kocasının elinden kurtarıldı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç., polislere "Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" dedi.Polisler tarafından kurtarılan Feride Ç. de sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Haberler
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Haberler
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Erdoğan, 'Başbakanken hayalimdi' dediği bir projeyi daha hayata geçirdi Haberler
Erdoğan, "Başbakanken hayalimdi" dediği bir projeyi daha hayata geçirdi
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haberler
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin acil bölümü bugün açılıyor
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin acil bölümü bugün açılıyor
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu
Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Fahrettin Koca Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Fettah Can Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 14:08:31. #1.15#
title