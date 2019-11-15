Çatıya çıkan karısıyla "Beni aldattı" diyerek barışmak istemedi
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Çatıya çıkan karısıyla "Beni aldattı" diyerek barışmak istemedi

Adana'da kocası tarafından boşanma davası açılan kadın, pişman olduğunu belirtip çatıya çıktı. Polisin haber vermesi sonrası olay yerine gelen Mehmet A., çatıya çıkan karısını affettiğini belirterek "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Asla barışmak istemiyorum" dedi.

15.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:45
Çatıya çıkan karısıyla

Adana'da eşini ve engelli oğlunu terk eden Yasemin A. (32), kocası boşanma davası açınca pişman olup, çatıya çıktı. Oğluyla birlikte olay yerine gelen eşi Mehmet A.(33) ağlayarak kendisine yalvaran Yasemin A.'ya kendisini affettiğini söyledi. Bunun üzerine çatıdan inen kadın hastaneye kaldırılırken koca, "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Başka bir adama kaçtı. Asla barışmak istemiyorum" dedi.

GÖRENLER TELEFONA SARILDI

İlçesi Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle gelişti; Yasemin A., 4 yaşında engelli çocuğunu da bırakıp, 5 yıldır evli olduğu eşi Mehmet A.'yı terk etti. Mehmet A. da boşanma davası açtı. Ancak Yasemin A., eşi ve çocuğunu terk ettiği için pişman olup, dün babasına ait 2 katlı evin çatısına çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"PİŞMANIM, OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM"

ekipleri, Yasemin A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Polis de ağlayarak, engelli çocuğu S.A.'yı çok özlediğini, eşini terk ettiği için çok pişman olduğunu söyleyen kadını ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kadın ikna edilemeyince, olay yerine koca Mehmet A. ile engelli oğlu S.A., getirildi. Eşini ve çocuğunu gören Yasemin A., "Beni eve al. Pişmanım, oğlumu çok özledim" dedi.

"BENİ DAHA ÖNCE BİRKAÇ KEZ ALDATTI"

Kocanın kendisini affettiğini söylemesi üzerine de çatıdan indi. Oğluna sarılarak, sinir krizi geçiren Yasemin A., ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet A. ise "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Son olarak başka bir adama kaçtı, ben buraya gelmek istemedim. Polisler ikna etti. Oğlum engelli, ona bakamıyor. Asla barışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Kocasını defalarca aldatan kadın, affetmesi için çatıya çıktı!
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HABER YORUMLARI (13)

  • ZAMİR:
    ''Aldatan kadını kocası affetti'' ALGISI . . Birileri böyle bir olay bile demekki tatlıya bağlanabiliyormuş, bak çokta önemli değilmiş. . fikrini topluma vermeye çalışıyorlar. yazık
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  • KAHROLASI FEDARELLER:
    aldatmanın kadını erkeği yoktur affetmek iyi olsada sonuç ta ortada namus meselesi var Rabbim herkesi aldatmayan kandırmayan insanlarla karşılaştırsın
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  • MTT:
    O tarafta genelde sizin taraflardan iş bulmak için gelenler var bu bozukluk da sizden geliyor olmasın? Adanalı değilim ama iş için gitmiştim ve orda gördüm ki Adana''nın yerlisi kadar güzel insan yok düşünemeyeceğin kadar yardım severler. Sadece kapıda karşılaştığımda 3-5 defa selamlaştığım dolmuşçu adam karpuz hasadını toplamış ve bana bir yaz yetecek kadar karpuz getirmişti en basit örnek bu
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  • SERDAR:
    bir aile daha toz toprak olmak üzere birleştirici olmalı herkes hatta yapar aileler yıkılmasın !
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