Adana'da Akılalmaz Olay! Para İstedi Diye Karısını Önce Çizdi Sonra Isırdı
Adana'da yaşayan bir kadın, para istediği kocasının önce bıçakla kolunu çizdiğini, sonra ellerini ısırıp darp ettiğini ileri sürdü.
Adana'da Fatma G. isimli kadın sabah kahvaltısında eşinden eve para bırakmasını istedi. Genç kadın bu isteğe sinirlenen eşinin önce bıçakla kolunu çizdiğini, sonra ellerini ısırıp darp ettiğini ileri sürdü. Kadın adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildi, gözaltına alınan koca adliyeye sevk edildi.
ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma G.(21), 1.5 yıl önce fırın ustalığı yapan Çağdaş G. (28) ile ikinci evliliğini yaptı. Genç kadın ilk evliliğinden 3 yaşındaki oğlu ile birlikte eşiyle yaşamaya başladı. Fatma G. sabah kalktığında evin ihtiyaçlarını gidermek için kocasından para istedi. Ancak kocası para vermedi. Bu nedenle çift arasında tartışma çıktı. Kadın para vermemesi durumunda boşanacağını söyledi. Koca bunun üzerine sinirlenerek eline aldığı bıçakla kadının kollarını çizdi. Daha sonrada sinirini alamayarak kadının ellerini ısırıp darp etti. Kadının çağlıkları üzerine eve gelen komşuları durumu polise bildirdi.
Polis eve gelince kocayı gözaltına alıp kadını da hastaneye götürdü. Kadının yarası hafif olduğu için tedavisinin ardından taburcu oldu. Kadın daha sonrada adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildi. Kocası Çağdaş G. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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Tipe bak yaaa. Ben kadin olarak o tayti yakarami. Bari uzun Tshirt giyseymis. . . IgrencCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah bu kadınların şerrinden cümlemizi muhafaza etsinCevap Yaz 5 4 Yayından KaldırESER: ÂMİN2 3 Yayından Kaldır
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teyze kusura bakma ama hicte masum pazar parasi istenmiste olay olmusa benzemiyor. . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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adam para istedi diye bunu mu hak ettiiiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır