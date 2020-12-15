Kocasinan Belediyesi'nin acı günü

Kocasinan Belediyesi personeli olan ve kanser tedavisi gören Kenan Çelik hayatını kaybetti.

Kocasinan Belediyesi personeli olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Kenan Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kenan Çelik'in vefatı sonrasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, taziye mesajı yayımladı. Çolakbayrakdar mesajında, "Uzun yıllardır bizimle çalışan ve bir süredir kanser tedavisi gören personelimiz Kenan Çelik kardeşimin bugün vefat etti haberini aldım. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı