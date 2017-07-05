Koçarlı Ziraat Odasından Çiftçiye Destek

Koçarlı Ziraat Odası, sağanak dolayısıyla arazileri zarar gören çiftçilere, tarım ilacı ve fide yardımında bulundu.



Oda Başkanı Başkanı Mutlu Öztürk, Akmescit, Tığlılar, Kızılcabölük ve Çeşme mahallelerinde arazileri zarar gören 35 çiftçiyi ziyaret etti.



Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Öztürk, ilçede sağanak yağıştan etkilenen çiftçilere, fide ve tarımsal ilaç yardımı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Çiftçileremize 5 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttık. Bağcılar Mahallemizde ise bağlarda yaşanan zarar nedeni ile üzümü geri getirme şansımız yoktu. Bu mahallemizde ise ilaç desteği sağladık. İlaç dağıtımındaki amacımız bağı canlandırıp önümüzdeki yıla daha canlı getirebilmektir."