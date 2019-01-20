CHP'ye İzmir Sürprizi! Başkan Kocaoğlu: Büyük Sıkıntı Yaşayacağımızın Atmosferini Gördüm

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, düzenlediği basın toplantısında CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığı kararını anlattı. İzmir'e karşı borcu olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, "Bu kadar problem yaşanmasaydı; biz aday olamayacağımızı açıklamıştık ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı tekrar aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım. Birinci neden budur. İkinci neden partime olan sorumluluğumdan dolayı, partimin en fazla oy aldığı en büyük ilinde büyükşehiri alabiliriz ama ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımızın atmosferini gördüğüm için karar aldım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

"ZORUNLU OLDUĞU İÇİN ADAY OLMAK DURUMUNDA KALDIM"

Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile genel başkan olduğu günden bu yana birebir görüşerek süreci götürdüğünü söyledi. Her zaman genel başkanla teke tek görüşerek her türlü konuyu konuştuğunu, aralarında önemli sevgi ve saygı bağı bulunduğunu ifade eden Kocaoğlu, "Aday adayları kendilerini genel başkana, MYK ve PM'ye teslim eder. Takdir onlarındır. CHP'nin ilgili kurumlarınındır. Biz fedakarlık yapmak gerektiğini duyduğumuz için adaylığa talip olduk. Görev yapma bilinciyle, sorumluluk bilinciyle talip olduk. Takdir yukarısınındır. Bağımsız aday olacağım filan gibi sözler de tamamen laf-ı güzaftır. Zorunlu olduğu için aday adayı olmak durumunda kaldım. Eğer orada İzmir için, parti için bir olumsuzluk görmeseydim tabii ki 1 Ekim'deki kararımda duracaktım ve aday adayı olmayacaktım. Yeterince açık. AK Parti adayı 2 aydır sahada çalışıyor, bizim adayımız ortalıkta yok" dedi.

"GENEL BAŞKANLA KONUŞURKEN BU KARARI ALDIM"

Bir televizyon programında söylediği sözler üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, "Partinin siyaset mutfağı yoktur konusunu televizyonda konuşmadan önce hem Deniz Baykal'la hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile sırf bu mutfak lafına, siyaset üretecek mutfak konusunu defalarca konuştum. Bunu yapmamız gerekiyor diye kendilerine eleştiriyi getirdim. Kişilerle ilgim yok. Genel gidişatı değerlendiriyorum. Genel gidişatın bana verdiği sorumlulukla aday adayı olmaya karar verdim. Genel başkan ile konuşurken bu kararı vermek durumunda kaldım. Ben de 'müsaade ederseniz aday adayı olmak istiyorum' dedim. Orada karar aldım." dedi.

"NİHAT BEY 2 AYDIR SAHADA"

Adaylık açıklamasının 2014'teki adaylık açıklamasına göre geç kalındığına ilişkin söylemleri değerlendiren Kocaoğlu, "Geç kalıp kalmamak tarih olarak değerlendirilecek bir şey değil. 2014'ü hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız Binali Yıldırım'ın elini kaldırdıktan sonra il binasına gidip dosyamı verdim. Yani sürece birlikte başlamak üzere adım atmıştım. Aday olmadığımızı 1 Ekim'de açıkladık. 27 Kasım'da Zeybekci'nin adaylığı kesinleşti. Bugün 2 aya yakın bir süredir Nihat Bey sahada ama bizde daha ilçe başkanları ve Büyükşehir adayı belli değil. Bu bir dezavantaj. Adayın, rakibin durumuna göre saptamakta büyük fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA